«الصحة الكويتية» تطلع على خدمات مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من وزارة الصحة في دولة الكويت مدينة دبي الطبية أمس بهدف بحث سبل التعاون في توفير أفضل الخدمات العلاجية في مجال طب العيون للمرضى من الكويت حيث اطلع على الإمكانات المتطورة في مستشفى باراكير الإمارات للعيون بالمدينة وخبرته الممتدة إلى 80 عاماً في توفير الرعاية الصحية للعيون وفق أعلى المعايير، من خلال الالتزام بقيم الرعاية والابتكار.

وتعكس مبادرة وزارة الصحة الكويتية، الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات في تعزيز السياحة الطبية في الدولة التي أصبحت مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي والتجميلي بفضل الرعاية الصحية العالية الجودة، وفترات الانتظار القصيرة، والأسعار التنافسية، وتعتبر وجهة مثالية للمرضى الذين يسعون لتلقي العلاج في الخارج.

وتسهم هذه الزيارة في إرساء ركائز متينة للتعاون بين قطاعي الرعاية الصحية في الكويت والإمارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، كما تتيح للمرضى المقيمين، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على الرعاية الصحية للعيون اليوم دون الحاجة للسفر خارج المنطقة.

وناقشت «الصحة الكويتية» على هامش الزيارة سبل تعزيز التعاون مع مدينة دبي الطبية ومستشفى باراكير الإمارات، وتعليقاً على ذلك قال الدكتور محسن سمعان، المدير الطبي للمستشفى أن المشفى يلبي أكثر من 90 حالة متعلقة بصحة العين مدعوماً بأحدث التقنيات، ما يمنحها قدرة استثنائية على علاج أصعب الأمراض العينية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور يعقوب يوسف التمار الوكيل المساعد لشئون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة الكويتية: عن سعادته بالتطور الهائل الذي يشهده القطاع الصحي في دولة الإمارات لاسيما في مجال علاج العيون، كما أكد حرصه على التعاون مع المستشفيات المتخصصة في خدمات رعاية العيون في دبي، بما يمنح المرضى الكويتين وعائلاتهم خياراً مريحاً لتلقي العلاج دون الحاجة إلى السفر خارج المنطقة، انطلاقاً من العلاجات البسيطة، ووصولاً إلى الحالات الأكثر تعقيداً مثل زراعة القرنية وانفصال الشبكية.

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