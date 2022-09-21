"طرق دبي" تروج في "أنوترانس برلين 2022" لمشاريعها ومبادراتها

المصدر: البيان

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يشارك وفد رسمي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مؤتمر ومعرض التجارة العالمي لتكنولوجيا النقل والمواصلات (أنوترانس 2022) في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 20 – 23 سبتمبر الجاري، بهدف الترويج لعدد من مشاريعها ومبادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويضم وفد الهيئة أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ومحمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في الهيئة، وحسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات، ومحمد الأميري، مدير إدارة صيانة القطارات.

ويسلط جناح الهيئة المشارك في الحدث الضوء على أهم المشاريع والمبادرات في مجال المواصلات العامة، أهمها المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية لمترو دبي، الحائزة على جوائز عالمية عدة، وكذلك تصميم وهندسة أصول الهيئة في مجال القطارات، ومبادرات متعلقة بمستقبل التنقل، إضافة إلى الترويج لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ودعوة الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة في أنوترانس إلى المشاركة فيه. ويعرض الوفد المشارك شهادات الفئات الذهبية لمحطات المترو السبعة لمسار 2020، من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بموجب برنامج (التصميم الريادي للطاقة والبيئة) المعروف اختصاراً باسم: (LEED)، إضافة إلى عرض المخطط العام لشبكة السكك الحديدية، بهدف جذب الاستثمارات والشركات العالمية المتخصّصة المشاركة في المعرض، إلى جانب عرض المشاريع المستقبلية للتنقل، مثل مشروع: (وحدات دبي المعلقة) حيث تمثّل وحدات التنقّل هذه الجيل القادم من القطارات المعلّقة.

وتستعرض الهيئة في جناحها نظام إدارة صيانة البنية التحتية للقطارات وهو نظام مبتكر أنشأته الهيئة لإدارة أعمال صيانة أصول البنية التحتية للقطارات، وقد حاز النظام جائزة أفضل الأعمال من المملكة المتحدة.



وقال أحمد بهروزيان: إنّ أنوترانس حدثٌ مهمٌ على المستوى العالمي حيث يجمع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة المتخصّصة في مجال تقنيات أنظمة النقل والمواصلات من مختلف بلدان العالم تحت سقف واحد.

وأضاف: يعد هذا الحدث فرصةً رائعةً لتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف ومواكبة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال النقل والمواصلات مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات فائقة التطوّر وفوائدها في تقديم خدمات لرواد النقل الجماعي من مختلف شرائح المجتمع.

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