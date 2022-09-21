مكتوم بن محمد يدشن مركز سالم الذكي لتقديم خدمات فحص اللياقة الطبية والإقامة والهوية

المصدر: البيان

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دشن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مركز سالم الذكي لتقديم خدمات فحص اللياقة الطبية والإقامة والهوية في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد سموه، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيش المستقبل اليوم وتتصدر العالم في توظيف التكنولوجيا لتحقيق رفاه الإنسان.

ويضمن المركز عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي إنجاز المعاملات خلال 30 دقيقة بدون أوراق.

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