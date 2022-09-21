شرطة أبوظبي توجه أكثر من 25 ألف رسالة تنبيهية للسائقين بدلاً عن المخالفات

المصدر: البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حرصها على تعزيز وعي الأفراد وسائقي المركبات ، انطلاقاً من دورها نحو تعزيز السلوكيات الإيجابية، وبما ينعكس على مواصلة الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي.

ووجهت شرطة أبوظبي نحو 25383 رسالة تنبيهية لسائقي المركبات بدلًا عن المخالفات المرورية، خلال النصف الأول من العام 2022 موضحة أن مبادرة "استبدال المخالفات المرورية البسيطة برسائل تحذيرية" للسائقين المخالفين، تعد أداة توعوية تهدف إلى تنبيه المخالفين بأهمية اتباع الأنظمة المرورية، ومراجعة السلوكيات المرورية الخاطئة، والتي قد تؤدي إلى ارتكاب مخالفات والإضرار بسلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الايجابية لدى سائقي المركبات، وإتاحة الفرصة لهم لمراجعة سلوكياتهم المرورية، واتباع التعليمات المرورية التي تضمن لهم قيادة آمنة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي واهتمامها برفع مستوى السعادة لدى المتعاملين مع الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، مؤكداً أن السعادة والإيجابية ثقافة مجتمع نبني عليها الأجيال، وأنها الهدف الأسمى لتعزيز جودة حياة المجتمع.

ودعا السائقين إلى ضرورة تدارك الأخطاء المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط مرورية والالتزام بالقوانين والتحلي بالإيجابية والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الداخلية والخارجية.

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