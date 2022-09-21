شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من «الألعاب الإلكترونية العنيفة»

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من "الألعاب الإلكترونية العنيفة" التي تُحرض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم، مشيرة إلى أن الآثار النفسية الوخيمة لتلك الألعاب قد تصل بهم إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

وأوضحت أن الأطفال في كثير من الأحيان يقومون بتقليد ما يشاهدونه ويصبح العنف بالنسبة لهم وسيلة للتسلية مما يسهم في زيادة رغبتهم في التنمر على أطفال آخرين لفظياً وجسدياً، مؤكدةً على ضرورة قيام أولياء الأمور بدورهم المهم في متابعة أطفالهم ومراقبتهم والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار.

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