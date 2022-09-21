الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

المصدر: (القاهرة - البيان)

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بدأت في العاصمة المصرية أمس، اجتماعات الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، وذلك للتحضير للدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غداً، وذلك برعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتنظمها جامعة الدول العربية «قطاع الإعلام والاتصال» والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري.

ويسبق اجتماعات الدورة الوزارية الدورة العادية (15) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام اليوم.

وترأس وفد الإمارات الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب.

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