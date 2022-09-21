حميد النعيمي: الإمارات نموذج عالمي في العمل الخيري

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اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مجلسه بالديوان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي على خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية وتنوع المشاريع الحالية والمستقبلية التي تساند الفئات الضعيفة لمواجهة الظروف الاقتصادية ومقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني داخل الدولة وخارجها.

دعم

جاء ذلك خلال استقبال سموه لوفد من الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام وراشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام وسعيد سهيل المزروعي مدير إدارة الاتصال الحكومي ومحمد عمر الشمري مدير الهلال الأحمر في عجمان.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، بالاهتمام والدعم الذي تحظى به أنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سموه أن دولة الإمارات اختطت نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني، وتفخر بمبادراتها الرائدة ومساعداتها الإقليمية والعالمية التي جعلت منها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الخيري ومنارة للعطاء والرحمة والتسامح وإسعاد العالم أجمع وهو نهج وإرث المؤسسين والآباء.

برامج

وثمن سموه متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للعمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة ودعمه المتواصل ومساندته الدائمة لمراكز الهلال في مختلف إمارات الدولة وما تقوم به من عمل مميز عبر مختلف الأنشطة التطوعية والخيرية والإنسانية.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الكبير والحيوي والمؤثر الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتعدد مجالاتها وبرامجها ومشاريعها داخل الدولة وخارجها.

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