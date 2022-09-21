«قيادات الشرطة» يستعرض «خدمة المحقق واصل» و«الخطوة الذكية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع السادس للمجلس لعام 2022 والذي عقد من بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

ناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات الخاصة بشأنها.

ورحب معاليه في بداية الاجتماع بانضمام الملازم الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي إلى مجلس قيادات الشرطة، وتطرق بعدها إلى موضوع «خدمة المحقق واصل» الذي يمكن الدخول عليه من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وإدخال جميع البيانات الخاصة بالبلاغات، وتعميمها على مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها.

واستعرض المجلس برنامج «الخطوة الذكية» الذي أعدته القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يقدم خدمة استباقية للوصول إلى مقدم البلاغ، والانتقال إلى مكان الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن.

واطلع المجلس على منهجية تقييم الأخطار، واستمارة تحليل نتائج عدد من الجرائم المقلقة، والآثار المترتبة عليها، والتنبؤ باحتمال وقوع تلك الجرائم، والإجراءات والتدابير الوقائية من قبل قيادات الشرطة لمواجهتها قبل وبعد وقوعها، بهدف تعميمها وتوحيد الإجراءات المتبعة بوضع مصفوفة موحدة على مستوى وزارة الداخلية.

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