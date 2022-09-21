«المجلس التنفيذي» يبارك انطلاق مشروع تعداد الشارقة 2022

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة المعنية بأداء الدوائر والهيئات الحكومية وتطوير التشريعات القانونية ومتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الحيوية.

وبارك المجلس انطلاق مشروع تعداد الشارقة 2022، الذي يهدف إلى دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة من خلال الوصول إلى بيانات شاملة حول السكان والمباني والمساكن وغيرها من البيانات التي تدعم حكومة الشارقة في اتخاذ القرار وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وقاطنيها.

تخطيط

وسيسهم تعداد الشارقة 2022 من خلال مخرجاته في التخطيط التنموي لمختلف المجالات وقياس النمو والتركيبة السكانية، وحصر مختلف الفئات التي ترعاها حكومة الشارقة وقياس حجم القوى العاملة وتعزيز السياسات الداعمة لتمكين المرأة في كل المجالات، وتوفير إطار محدث للمسوحات والدراسات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية.

تنسيق

ووجه المجلس كافة الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة بتوفير الدعم اللازم لمشروع تعداد الشارقة 2022 والتنسيق حول الاستفادة من كافة الإمكانيات للوصول إلى الفئات المستهدفة والبيانات اللازمة.

وأصدر المجلس القرار رقم 25 لسنة 2022 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة، ويقضي القرار بتخفيض عدداً من الرسوم الخاصة المرافقة لقرار تنظيم المهن الاجتماعية.

وناقش المجلس مقترح احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 51 والمتضمن تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تحتفي بمنجزات الاتحاد الرصين وتعزز الهوية الوطنية والانتماء وتستذكر جهود القادة المؤسسين للدولة، على أن تنظم الاحتفالات على مدى 10 أيام في كافة مدن ومناطق الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز