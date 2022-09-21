محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس وزراء كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس في مجلس قصر البحر، علي خان إسماعيلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة. ورحب سموه برئيس وزراء كازاخستان وحمله تحياته إلى قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولكازاخستان وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها.

استقبال

من جانبه، شكر علي خان إسماعيلوف، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، ونقل إليه تحيات قاسم جومارت توكاييف وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها اضطراد التقدم والنماء.

حضور

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين.

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