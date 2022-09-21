عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود العالمية لتعزيز السلم والأمن الدوليين

المصدر: نيويورك - وام

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم كافة الجهود العالمية المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتلبية تطلعات وآمال الشعوب إلى مستقبل مزدهر.

والتقى سموه في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة.

فقد التقى سموه كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند والسفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال مجمل هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية في القطاعات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والمالية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والسياحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.

كما استعرضت اللقاءات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة والغذاء وأهمية تحقيق الاستقرار في السوق العالمي بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لمكافحة التغير المناخي.

وبحث سموه ووزراء خارجية فرنسا والهند والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تبادلوا وجهات النظر تجاه المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

تعزيز العلاقات

كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً ثلاثياً مع كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

جرى خلال الاجتماع - الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم جهود الدول الثلاث لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما بحث سموه مع كاثرين كولونا والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي وسبل تعزيز الجهود العالمية لمكافحته خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

وناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية ومنها أمن الطاقة والغذاء.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات مميزة وشراكة استراتيجية مثمرة مع الهند وفرنسا، مشيراً إلى أن الدول الثلاث لديها رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق النمو المستدام في مجتمعاتهم بما يحقق الازدهار والرخاء لشعوبهم.

حضر اللقاء.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كومفورت ايرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، وعدداً من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن التحديات التي تواجه العالم أجمع اليوم تعكس أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها والسعي نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات.. مشيداً بجهود مجموعة الأزمات الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

سموه يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الدولية الأمريكية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية الأمريكية وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار بها بما يحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.كما استعرض سموه مع ممثلي المنظمات اليهودية الدولية الأمريكية دور الاتفاق الإبراهيمي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور المنظمات اليهودية الدولية الأمريكية في دعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها ومبادراتها من أجل تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح والتعايش.

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