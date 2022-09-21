وفد الإمارات يجري عدداً من اللقاءات والاجتماعات

المصدر: (نيويورك - وام)

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أجرى وفد الإمارات على هامش مشاركته بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عدداً من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، حيث حضر معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة أمس اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. كما ألقى معاليه كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والصين.

واستهل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، اجتماعاته أمس بلقائه مع أداما بارو رئيس غامبيا. كما التقى معاليه بالدكتور ليموغانغ كويبي وزير خارجية بوتسوانا، ومامادو تنغارا وزير خارجية غامبيا، وروبرت دوسي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية توجو، والسفيرة مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ومايك هامر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي. كما التقى معاليه بمارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام.

والتقت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، مع سيندي ماكين، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما.

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