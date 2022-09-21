منتجع أتلانتس النخلة يطلق مشروعاً لتنقية وتعبئة المياه

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أطلق منتجع أتلانتس النخلة، أمس، مشروعاً لتنقية المياه وتعبئتها في المنتجع، يعمل على مدار الساعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 لتر من المياه النقية في الساعة، بمعدل 2500 عبوة زجاجية قابلة لإعادة التعبئة بسعة 1 لتر لكل منها، لتلبية احتياجات جميع غرف وأجنحة المنتجع البالغ عددها 1544. ويهدف المجمع من خلال المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليون درهم إماراتي، إلى الوفاء بالتزامه التخلص من جميع العبوات البلاستيكية المخصصة للاستعمال مرة واحدة، في جميع مرافقه، إضافة إلى مدينة «أكوافنتشر» المائية بحلول نهاية عام 2023

إجراءات

ويتخذ المنتجع إجراءات تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي في دبي لتجنب التداعيات الخطيرة على البيئة والحياة البرية والبحرية، بما في ذلك توفير استهلاك 2.7 مليون عبوة مياه بلاستيكية مخصصة للاستعمال مرة واحدة بعبوات زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام والتعبئة وتوفيرها للضيوف كافة.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نقوم بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي أطلقها سموه للحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأضاف: وصل عدد الشركاء في المبادرة إلى 750 شريكاً من المؤسسات الحكومية والخاصة، ونستهدف الوصول إلى 1000 شريك نهاية العام، وأضاف لدينا 46 محطة لإعادة تعبئة عبوات المياه في دبي، وسوف يصل عددها في نهاية العام الجاري إلى 50 محطة.

وقال تيموثي كيلي، نائب الرئيس التنفيذي المدير العام لمنتجعات أتلانتس دبي: «نكشف اليوم عن منشأة تعبئة المياه الجديدة بتكلفة 1.2 مليون درهم إماراتي، والتي تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة.

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