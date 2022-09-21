169 مليون درهم قدمتها «معاً» للدعم المجتمعي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية- «معاً»، أن قيمة المخصصات المالية النقدية التي قدمتها الهيئة لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والدعم المجتمعي بلغت 168.9 مليون درهم، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وبنسبة 35.1 % من إجمالي المساهمات المالية التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها من المؤسسات والأفراد والمجتمع، والتي بلغت 480.9 مليون درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها أمس للإعلان عن أبرز قنوات صرف المساهمات المالية النقدية التي تلقتها الهيئة من قبل المساهمين من الأفراد والمؤسسات على مدار الأعوام الـ 3 الماضية، وذلك ضمن 3 من الأولويات الاجتماعية المعتمدة رسمياً من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

أولويات

وشملت الأولويات التي تلقت الدعم المالي من الهيئة كلاً من: التعليم، والرعاية الصحية، والدعم المجتمعي المرتبط بالتماسك الأسري والاحتياجات المعيشية، وأخرى مرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد 19»، وذلك عبر 49 مبادرة وبرنامجاً اجتماعياً تديرها مؤسسات حكومية أو مؤسسات اجتماعية غير ربحية تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

أثر اجتماعي

وفي قياس للأثر الاجتماعي المتحقق عبر تلك المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، فقد تخطى عدد الأفراد الذين لمسوا الأثر الإيجابي لهذه المخصصات حاجز 695 ألف شخص من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، أو ما يعادل 24 % من سكان الإمارة البالغ 2.9 مليون نسمة وفق إحصائيات مركز الإحصاء في أبوظبي.

وأشارت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» إلى أن كل ما تقوم به الهيئة هو نتاج للتكاتف والتعاون بين مختلف مكونات مجتمع أبوظبي ودولة الإمارات من الأفراد والمؤسسات ككل.

وقالت: في الإمارات تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن العمل المشترك القائم على الإبداع والابتكار هو طريقنا نحو واقع أفضل ومستقبل أكثر ازدهاراً لأجيالنا القادمة، حيث يكمن دور هيئة «معاً» بكونها محفز للتكامل بين جهود مختلف القطاعات سعياً لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وفقاً للأولويات الاجتماعية المعتمدة.

توزيع

وبلغ إجمالي المخصصات المالية النقدية التي قدمتها هيئة «معاً» إلى الجهات المستفيدة إلى نحو 168.9 مليون درهم، خصص منها قرابة 66.3 مليون درهم أو ما نسبته 39.3 % للمبادرات والبرامج المرتبطة بقطاع التعليم، في حين حازت البرامج والمبادرات المرتبطة بالرعاية الصحية على ما يزيد عن 47.9 مليون درهم وبنسبة 28.4 %، في وقت شكلت المخصصات المالية ضمن أولوية الدعم المجتمعي قرابة 54.6 مليون درهم وبنسبة تبلغ 32.3 % من إجمالي المخصصات المالية المجتمعية ضمن هذه الأولويات الـ 3.

برامج

وعبر 49 مبادرة وبرنامج اجتماعي تمحورت كافة اهتماماتها حول صنع أثر إيجابي على مجتمع الإمارة، عملت هيئة «معاً» وبالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تقديم المخصصات المالية إلى تلك البرامج والمبادرات التي تقودها مؤسسات حكومية ومجتمعية غير ربحية منها دائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، وعدد من مؤسسات مراكز رعاية الأيتام وأصحاب الهمم، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومستشفى كند، وصندوق الفرج، وشركة صحة، وهيئة رعاية الطفولة المبكرة، ومركز إيواء وغيرها من الجهات والمؤسسات الأخرى التي تقدم خدماتها لمجتمع أبوظبي.

مبادرات

أشار فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة «معاً» إلى أن الهيئة وعبر اللجان المختصة الخارجية تراجع في الوقت الراهن مجموعة جديدة من طلبات الدعم الاجتماعي المرتبطة بالبرامج والمبادرات المجتمعية المبتكرة والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق هذا العام.

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