«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» منصة عالمية تكشف عن تقنيات مبتكرة في استدامة المياه

المصدر: دبي- وائل نعيم

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تشهد الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، إطلاق عدد من التقنيات المبتكرة المتقدمة في مجال استدامة المياه والبنية التحتية للمياه، ومعالجة وتحلية المياه وتنقيتها وضبط تدفق المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من مخلفات المياه، واستخلاص المياه من الهواء وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ويقام المعرض تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، بمشاركة 1750 شركة من 55 دولة. ويضم المعرض 20 جناحاً دولياً، ويمتد على مساحة 62,513 متراً مربعاً.

خبراء

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: يعتبر المعرض أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. ويجمع الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة والاقتصاد الأخضر والشبكات الذكية وغيرها.

وأضاف الطاير: يرسخ «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» مكانة دبي كمنصة عالمية ونموذج يحتذى به في تقديم أفضل وأحدث تقنيات المياه والطاقة والبيئة، ومركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وإضافة إلى ذلك، يدعم المعرض جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

الأمن المائي

وأكد الأهمية القصوى التي يوليها المعرض لقطاع المياه، انسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036. وأشار معاليه إلى أن الأزمات المرتبطة بالمياه تعتبر واحدة من أكبر 5 أخطار عالمية من حيث تأثيراتها على الأرض. وتمثل المياه حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل الأمن المائي تحدياً عالمياً نظراً للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد حيث تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم. وينص الهدف الـ 6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع».

وقال محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس» ودبي للطاقة الشمسية، وبما يوفره من فرص للشراكة المثمرة، وتطور ونمو للقطاع، رسخ مكانته باعتباره المعرض الأهم والأكثر حضوراً وتأثيراً في مجاله بالمنطقة، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الحرص على المشاركة فيه بصفة سنوية. وأضاف: أن المعرض الذي يقام بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ينسجم مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بشأن استدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، معرباً عن تقديره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، على رعايته الكريمة للمعرض، ولمعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس المعرض، على جهوده المثمرة في تنظيمه.

جهود

وقال المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية: إن معرضي «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يتيحان فرصاً ثمينة لتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية الساعية إلى مناقشة الفرص الاقتصادية الهائلة في مجالات الطاقة النظيفة وتبني تقنياتها المبتكرة، معتبراً أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أكثر مصادر الطاقة المتجددة وفرة واستدامة وأقلها كلفة، ما سيدعم الجهود للوصول إلى مستقبل مستدام.

وأشار إلى أن المؤسسة لم تدخر جهداً في تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم نموذج تعزيز الاستدامة انطلاقاً من موقعها كقائد لصناعة التحلية في العالم. وبين أنه تم تنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات الطاقة الشمسية في المملكة ومنها: منظومة الخفجي لإنتاج المياه المحلاة بواسطة «تكنولوجيا النانو» المتقدمة للتناضح العكسي، وبسعة إنتاجية قابلة للتوسع بنحو 90 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ونوه بالأثر الاقتصادي لهذا المشروع ومساهمته في خفض التكلفة وزيادة إنتاج المياه وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويحقق استراتيجية المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول العام 2060.

تنمية مستدامة

وقال أولريخ شوت، مدير أعمال المياه في مجموعة «دورنيير جروب»، تدعم «دورنيير جروب» جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال تخطيط وتنفيذ أكبر مشروع في العالم لتخزين المياه المحلاة. ويعتبر قطاع الطاقة والمياه أساسي في دعم التنمية المستدامة، وهناك ترابط كامل وجوهري بينهما. وتوفر المجموعة حلولاً مستدامة للطاقة في التطبيقات الصناعية والتجارية واسعة النطاق. وتمتاز حلولنا بأنها معدلة خصيصاً وفقاً لمتطلبات عملائنا، حيث نعمل على تصميم أنظمة طاقة خالية من الكربون، يمكن استخدامها على سبيل المثال في قطاع إمدادات المياه، التعدين أو الطيران وقطاع النقل.

وقال أندرو جونز، نائب رئيس مبيعات «اترون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، إن شركة إيترون تتمتع بعقود من الخبرة في ابتكار طريقة إدارة المياه والطاقة للخدمات والمدن حول العالم، ومتحمسون لعرض حلولنا في معرض «ويتيكس». وسيعرض الجناح الخاص بنا في المعرض الحلول الشاملة للطاقة والمياه، التي تستفيد من نظام شركائنا البيئي واسع النطاق حيث ثبت أنها تتوسع بعض الشيء في أقسى البيئات على وجه الأرض. وإدراكاً لتحديات وعقبات دمج الطاقة المتجددة حول العالم، فنحن فخورون بأن نكون الراعي الذهبي لمعرض «ويتيكس» الذي يجمع قادة الصناعة للترويج لعالم أكثر فعالية في إيجاد الحلول.

نتائج ممتازة

وقالت سيولجي كيم، مدير تحالف شركات المياه الكورية: حققت الشركات الكورية نتائج ممتازة خلال مشاركتها في معرضي «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021»، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح هذا العام أيضاً، والحصول على مجموعة من العروض المتنوعة.

وإضافة لمشاركة تحالف شركات المياه الكورية، يسجل المعرض مشاركة «تجمع كوريا للمياه- The Korea Water Cluster»، «كيه- ووتر K-water»، شركة «إينرتروك Enertork» المتخصصة في الصمامات؛ شركة «إس إم تيك SM Tech» لتقنيات حماية أنابيب المياه من التغير المفاجئ في الضغط، المعتمدة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ شركة «دايهان سنسر Daehan Sensor» لتصنيع وتطوير الحساسات وأنظمة المراقبة والتحكم والنقل؛ شرطة «وينتك جلوفس Wintec Glovis» لتصنيع أجهزة تنقية المياه؛ شركة «دي إتش ووتر DH Water» لأنظمة معالجة وتحلية وتنقية المياه؛ شركة «بوكجو Bokju» الرائدة في تصنيع خزانات المياه؛ شركة «تربون Turbowin» لضواغط التوربو؛ شركة «ايوركس IOREX» لأجهزة مقاومة التآكل؛ شركة «آي إس تيكنولوجيز IS Technologies» المتخصصة في الحساسات فوق الصوتية.

مواقع

وتطلق شركة «أكواتر-إكس» التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، خلال المعرض تقنيتها الجديدة المتمثلة بتحديد موقع المياه العميقةDeep Seated Water، والتي تعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية وخوازميات البرمجيات لتحديد مواقع المياه الجوفية العذبة.

وأعرب جيمس دي أريزو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أكواتر-إكس» عن سعادته بالمشاركة في المعرض للمرة الأولى. وقال: يسعدنا الإعلان عن هذه التقنيات الجديدة في أكبر وأهم معرض للمياه والطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد نجحنا في بناء علاقات قوية مع لاعبين أساسيين في مجال عملنا، ونتطلع إلى توفير مصادر مياه أساسية جديدة للبلدان التي في أمس الحاجة للمياه.

تحديات

وتستعرض شركة «زايلم Xylem» الرائدة في مجال تكنولوجيا المياه، والملتزمة بالمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه حول العالم، أحدث تقنياتها في مجال المياه والصرف الصحي خلال المعرض. وقال ناجي سكاف العضو المنتدب لشركة «زايلم» في الشرق الأوسط وتركيا: «في «زايلم» نعتز بكوننا رواداً في قطاع المياه ونسعى لتقديم تقنيات مبتكرة وفعالة ومستدامة. وتعد المنتجات التي سنقوم بعرضها خلال «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» شهادة على ذلك، ويسعدنا أن نعرض سلسلة N-impeller بالإضافة إلى أدوات ولوازم المراقبة المتطورة.

ونتطلع خلال المعرض إلى التواصل مع العملاء المحتملين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف مجموعة منتجاتنا المتنوعة المصممة لتحسين الكفاءة والحفاظ على الأداء العالي.

وستقدم الشركة خلال المعرض تقنيتها الأبرز N-impeller إضافة إلى تقنية MAS801، حساس الشبكة متعدد الاستخدامات «كوردونيل Cordonel» عالي الأداء.

وعن مشاركة شركة «دتكو تينانت Dutco Tennant» في المعرض، قال رافي فينوغوبال، نائب الرئيس التنفيذي للشركة: لطالما حرصت شركة «دتكو تينانت» على دعم جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير تقنيات مستدامة ومبتكرة في مجال إدارة مصادر المياه ومعالجة المياه.

الطاقة البديلة

وتشارك شركة «ماتيتو»، المزود العالمي الرائد لحلول إدارة المياه والطاقة البديلة، في المعرض من خلال باقة من مشاريعها الرائدة على مستوى المنطقة في مجال إدارة مرافق المياه ومحطات تحلية المياه وتوفير إمدادات مستدامة من مياه الشرب النقية وتمكين عمليات عالية الكفاءة بالاعتماد على مختلف التقنيات المتطورة.

وتستعرض باقة من الشركات الروسية الرائدة في قطاع المياه خلال المعرض مجموعة من أحدث تقنياتها ومنتجاتها، ومن أبرز هذه الشركات: شركة ALTA GROUP المتخصصة في تصميم وإنتاج منشآت معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن منتجات الشبكات الهندسية الخارجية؛ JSC Filter، وهي شركة مصنعة لعناصر مرشحات «فلاتر» FTOV مصممة للتخلص من الجسيمات الميكانيكية بحجم 1-100 ميكرون في المياه المعالجة ومياه الشرب والمواد السائلة؛ وشركة Neptun مطور ومصنع لمعدات عالية الأداء صديقة للبيئة لأنظمة معالجة المياه الصناعية والمنزلية؛ وشركة LLC NPO Ecosystema لمعدات معالجة المياه ومجمعات معالجة مياه الصرف الصحي.

الحلول الخضراء

وقال عمرو عياد، المدير الإقليمي لحلول الهواء المضغوط في شركة «أطلس كوبكو الشرق الأوسط»: يعد «ويتيكس» المنصة الرئيسية لعرض أحدث تقنيات الاستدامة والحلول الخضراء في المنطقة، والتي تشتد الحاجة إليها في عالمنا في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى. وتعد شركة «أطلس كوبكو» واحدة من أهم الشركات المستدامة في العالم، حيث تشارك بفخر في هذا الحدث لتقديم أحدث تقنيات الهواء المضغوط الفعالة التي يمكن أن تقود إلى صناعة أكثر اخضراراً وأقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويمثل الهواء المضغوط ما يقرب من 10% من استهلاك الطاقة العالمي.

وتقدم مجموعة «بايندر Binder» عدداً من الأنظمة والمعدات الخاصة بالتحكم بالتنقية البيولوجية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تمتاز بتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. كما تطرح شركة «جي إف بي تريدنج GFP Trading» حزمة من الأنابيب المتنوعة ومنها أنابيب PVC، PVC-C، والفولاذ الكربوني وغيرها. وتعرض شركة «فيوتشر بايب اندستريز Future Pipe Industries» باقة من أحدث منتجاتها الخاصة بتصنيع وتركيب حلول الأنابيب للشركات المتخصصة في مجال النفط والغاز والقطاعات الصناعية والمياه والقطاعين البحري والبري.

تقنيات متقدمة

وتستعرض شركة «إميريس Imerys» تقنية Sewper® Liner لحماية أصول البنية التحتية لمياه الصرف الصحي؛ كما تقدم شركة «أدفانس ألفا Advance Alpha» باقة من خدماتها القائمة على الأتمتة وأحدث التقنيات لضمان أفضل تصميم وتصنيع وأداء لأنابيب المياه. إلى جانب ذلك، تبرز شركة «سوان» خلال المعرض مجموعة من الأجهزة التحليلية التي تعمل عبر الإنترنت لضمان مراقبة متواصل لشبكات المياه. وتسلط «سوان» الضوء على جهازها «كيماتست 42 Chematest 42» والذي يعمل على مراقبة أداء طيف واسع من أجهزة القياس «الباراميتر». وتسلط شركة «كورس Corys Piping Systems» لأنظمة أنابيب المياه PVC-O الصديقة للبيئة طوال مراحل دورة حياتها. وتتسم الأنابيب أيضاً بانخفاض تكلفتها وهيكلها خفيف الوزن.

وكذلك، تقدم شركة «الخبير AKWT» لمعالجة المياه مجموعة من أنظمة معالجة المياه التي تراعي البيئة في جميع مراحلها، ابتداءً من التصميم، مروراً بالتنفيذ وخدمات المبيعات والصيانة. وتعرض شركة «جي إس إي فلتر بي في تي» الهندية منتجاتها الصديقة للبيئة، المتخصصة بتنقية المياه كتقنية WOUND PP MICRON CARTRIDGE وتقنية NZO®. وتجد شركة «يونيون فايبر جلاس فاكتوريUnion Fiber Glass Factory LLC» فرصة مثالية لإبراز منتجاتها الخاصة بخزانات المياه، كما تتطلع الشركة لبناء شراكات جديدة خلال المعرض لافتتاح مكاتب جديدة لها في الدولة والمنطقة. وتستعرض شركة «فوتراك إيه جي Photrack AG» تقنية DischargeKeeper الخاصة بقياس بجمع وتخزين وقياس تدفق المياه في الأنهار وقنوات الري وقنوات تصريف المياه.

وتشارك شركة «نيوليسي» في المعرض للمرة الأولى. وستعرض الشركة أبرز تقنياتها والفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذه التقنية. وتمتاز تقنيات «نيوليسي» المطورة منذ قرابة 10 سنوات والحاصلة على براءة اختراع في 38 بلداً، بخفض أكثر من 70% من الرواسب، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الحيوي، عندما يقترن بالتحلل الحيوي «الهضم اللاهوائي». ويمكن الاستفادة من تقنية «نيوليسي» في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والصناعية.

وتستعرض شركة «إلكتروليتك تكنولوجيز سيستمز «ETS» تطبيقات Klorigen الخاصة بمعالجة المياه والصرف الصحي، والتي تمتاز بقدرة خلاياها على تنظيف نفسها بطريقة التحليل الكهربائي مما يسهم في رفع كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضي.

مشاريع «كهرباء دبي»

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خلال المعرض باقة من مشاريعها وبرامجها المتطورة الهادفة إلى ضمان استدامة المياه، ومنها مشروع «شبكة المياه الذكية» الذي يجمع نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه. كما تستعرض الهيئة باقة من مشاريع الشركات التابعة لها ومنها «ماي دبي» التي تطورت لتصبح ثاني أكبر علامة تجارية للمياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتميز بأعلى درجات الجودة والابتكار والسلامة.

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