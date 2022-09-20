قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي مسؤولاً استرالياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مايكل فيلان الرئيس التنفيذي للجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الشرطية والأمنية.

وحضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني مدير إدارة المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.

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