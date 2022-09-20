محمد بن راشد: رسالة الإمارات المساهمة في إنقاذ كوكب الأرض
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم "الثلاثاء" أن جزء من رسالة الإمارات في الأمم المتحدة للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض ومستقبله.
وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"جزء من رسالة الإمارات في الأمم المتحدة للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض ومستقبله.. رسالة أعدها فريقنا المتميز في إكسبو لنشرها أمام قادة العالم".
#محمد_بن_راشد: جزء من رسالة #الإمارات في #الأمم_المتحدة للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض ومستقبله.. رسالة أعدها فريقنا المتميز في #إكسبو لنشرها أمام قادة العالم ..@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RzazpWReJn— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 20, 2022