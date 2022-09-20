«طرق دبي» تطلع وفداً أمريكياً على تجربتها في تنفيذ المشاريع وأنظمة النقل الجماعي

المصدر: البيان

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استقبل معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وفداً أمريكياً برئاسة سعادة كارلوس براسيراس مدير عام دائرة المواصلات في ولاية يوتا، بحضور السيد مايك شولتز من مجلس نواب ولاية يوتا، والسيناتور كيرك كوليمور عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الهيئة والمؤسسات الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الطرق والنقل، في ولاية يوتا الأمريكية، واطلع الوفد على تجربة هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ المشاريع والأسلوب الذي اعتمدته في تمويل تنفيذها.

ورحب الطاير في مستهل اللقاء بالوفد الأمريكي، واستعرض مرحلة تأسيس الهيئة، وجهودها في تنفيذ مشاريع الطرق، وتطوير منظومة النقل الجماعي وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في الإمارة، حيث جرى تنفيذ مشاريع كبيرة وحيوية في مجال النقل الجماعي يقف على رأسها مترو دبي، الذي يعدل أطول مترو في العالم دون سائق بطول 89 كيلومتراً، وترام دبي بطول 11 كيلومتراً، وأسطول ضخم من حافلات المواصلات العامة يضم أكثر من 1600 حافلة، ومنظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تضم أكثر من 200 وسيلة نقل، إضافة إلى 10800 مركبة أجرة، مشيراً إلى أن وسائل النقل الجماعي في إمارة دبي، تنقل أكثر من مليون و600 ألف راكب يومياً، وعلى مستوى شبكة الطرق فقد تضاعف طول الشبكة من 8715 مسرب ـ كيلومتر عام 2006 إلى 18.475 مسرب ـ كيلومتر عام 2021، وزاد عدد جسور وأنفاق المركبات، من 129 جسرا ونفقا، إلى 884 جسرا ونفقا، وارتفع طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من 9 كيلومترات إلى 502 كيلومتر.

التقنيات الذكية

وتطرق معالي مطر الطاير خلال اللقاء، إلى توظيف هيئة الطرق والمواصلات التقنيات الذكية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي، في إدارة حركة التنقل، ومراقبة الحركة المرورية، وذلك من خلال مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، اللذين يعدان، من أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، كما تناول اللقاء، جهود الهيئة في توفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

واستعرض معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، جهود حكومة دبي في التنمية الحضرية المستدامة، حيث أطلقت دبي خطتها الحضرية: (دبي 2040)، التي ترتكز على التنمية التي تتمحور حول الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ووفقاً للخطة، سترتفع المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، وستتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، كما سترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومترا مربعا، وستزيد أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400%، كما سيجري إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط مناطق الخدمات، والمناطق السكنية، وأماكن العمل.

من جانبه عبر سعادة كارلوس براسيراس، عن إعجابه بالهيكل التنظيمي والنموذج المؤسسي لهيئة الطرق والمواصلات، الذي منحها المرونة والكفاءة في سرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق.

وأشاد بجودة نظام النقل الجماعي وتكامله، وتوظيف التقنيات الذكية في تسهيل عملية تنقل السكان، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، في مجالات تخطيط وتنفيذ وتشغيل وسائل النقل وتطوير البنية التحتية لنظام الطرق والنقل الجماعي.

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