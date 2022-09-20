الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ (97) للجنة الدائمة للإعلام العربي

المصدر: البيان

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بدأت في العاصمة المصرية اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ (97) للجنة الدائمة للإعلام العربي، وذلك للتحضير للدورة العادية الـ(52) لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة يوم بعد غد الخميس ، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتنظمها جامعة الدول العربية ( قطاع الإعلام والاتصال) والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، بحضور عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية او من يمثلهم، ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ترأس وفد دولة الإمارات الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الاعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب. ويسبق اجتماعات الدورة الوزارية الدورة العادية (15) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام يوم الأربعاء.

وتقوم اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدراسة وثائق العمل ومشاريع القرارات التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب انطلاقا من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري.

وتناقش الدورة الوزارية للمجلس جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية و في صلبها القدس المحتلة ، و تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة " كورونا "، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف ، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء .

وتستعرض الدورة الوزارية أنجع المقاربات التشاركية والمبادرات العملية لتطوير الإعلام العربي في سياق التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي والرقمي ، وخاصة ما يتعلق باستكمال إرساء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية ( غوغل، أبل ، فيسبوك ، أمازون ، نتفلكس GAFAN ، و إنشاء المرصد والمنصة المدمجة ، وإعداد موقع اللجنة العربية للإعلام الالكتروني ، فضلا عن وضع النظام الداخلي" لجائزة التميز الإعلامي" تقديرا وعرفانا للشخصيات والمؤسسات التي أسدت خدمات جليلة للإعلام العربي .

كما سيتدارس مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 52 جملة من المسائل التنظيمية والهيكلية، ويستعرض الأنشطة والتحركات المكثفة التي طبعت عمل بعثات ومراكز جامعة الدول العربية بتعاون وثيق مع مجالس السفراء العرب في دول الاعتماد، ويطلع على تقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية، وفعالية "عاصمة الإعلام العربي".

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