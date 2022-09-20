«دبي للإعلام» تنظم جلسة توعية صحيّة ضمن مبادرتها «ذا ويلنس هب»

المصدر: وام

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تنظم مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم النسخة الثانية من مبادرة "ذا ويلنس هب" التوعوية الثلاثاء المقبل في حاضنة الأعمال in5 ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي.

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية والجسدية من خلال نصائح أبرز الخبراء وإرشاداتهم الغينة والقيّمة عبر سلسلة من الجلسات الحوارية والتثقيفية والأنشطة الرياضية المستمرة لنهاية العام والمتاحة لجميع الأفراد.

ويناقش نخبة من المختصين في مجالات الصحة النفسية والجسدية أوجه الترابط بين التغذية السليمة وصحة الأمعاء وتأثيرها على الصحة النفسية ككل وانعكاس عوامل مثل القلق والتوتر والصحة النفسية على الصحة الجسدية مع تسليط الضوء على طرق معالجة الآثار السلبية لتلك العوامل.

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