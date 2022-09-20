الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية ممطرة غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:42 والجزر الأول عند 15:36 والثاني عند الساعة 05:34.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:43 والثاني عند الساعة 08:09 والجزر الأول عند الساعة 13:39 والثاني عند الساعة 01:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 75 20

دبي 41 31 65 25

الشارقة 42 28 60 25

عجمان 41 30 80 25

أم القيوين 40 27 80 50

رأس الخيمة 40 27 70 25

الفجيرة 34 29 85 60

العين 40 27 55 15

ليوا 42 26 55 15

الرويس 44 30 75 20

السلع 40 29 75 20

دلما 39 31 80 45

طنب الكبرى 36 32 85 70

طنب الصغرى 36 32 85 70

أبو موسى 43 29 75

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