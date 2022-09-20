اقتصادية رأس الخيمة توعي 1316 طالباً بحقوق المستهلك

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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شاركت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ممثلة بقسم الحماية التجارية في موسم استقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن مبادرة «مرحباً مدرستي»، وذلك بتنظيم ورش عمل بعنوان «تسوق بذكاء».

وتمثلت المشاركة بزيارة قسم الحماية التجارية بالتعاون مع مكتب الاتصال المؤسسي لعدد من المدارس في إمارة رأس الخيمة للقاء الطلاب والطالبات وتوعيتهم كمستهلكين حول الخطوات الصحيحة لشراء المنتجات المدرسية، وتحفيزهم لاستقبال عامهم الدراسي بنشاط وحيوية وتفاؤل، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المصاحبة.

وأوضحت الدائرة، أن المبادرة شملت مدارس حكومية وخاصة. وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذه الحملة 1316 طالباً وطالبة، حيث تم توضيح آليات التواصل مع الدائرة في حالات اكتشاف أي عملية غش تجاري في الأسواق، بالإضافة إلى توضيح خطوات تقديم الشكوى لدى القسم المعني.

وأكدت الدائرة أن المبادرة تستهدف بناء وتشكيل الوعي التجاري والاقتصادي لأفراد المجتمع، خصوصاً طلبة المدارس من جيل المستقبل الذي يحتاج إلى توعية شاملة من خلال مد جسر التواصل بين مؤسسات الهيئة وأفراد المجتمع.

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