مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يطلق مبادرة "عروض الابتكار"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، مبادرة عروض الابتكار /Pitch @MBRCGI/، الهادفة إلى دعم المبتكرين في الدولة ، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لتبنيها وتنفيذها وتطبيقها والاستفادة منها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير مستوى الأداء بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

وأعلن المركز أن باب التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني www.pitch.mbrcgi.gov.ae مفتوح حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وسيتم اختيار الابتكارات المرشحة من قبل لجنة من المتخصصين وستتاح الفرصة أمام المشاركين الذي اجتازوا المرحلة الأولى لعرض أفكارهم وابتكاراتهم في معرض "جيتكس" في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، ومن ثم عرضها أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لاختيار الفائزين ومنحهم مكافأة مالية.

وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى الابتكارات التي يعتمد تنفيذها على التكنولوجيا وتتضمن التقنيات المبتكرة، والروبوتات والأجهزة الحديثة، وحلول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتطبيقات الحديثة، فيما تشمل معايير التقييم للابتكارات "الحداثة" بحيث تكون الحلول ونماذج الأعمال مبتكرة وقائمة على التقنيات الحديثة، و"الأثر" الذي يركز على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات ومعالجتها، و"القابلية للتنفيذ" في مختلف الدول والجهات والمؤسسات، إضافة إلى "التسويق للنموذج والمفهوم المبتكر".

وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى دعم المبتكرين، وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بنشر ثقافة وممارسات الابتكار وبناء جيل من المبتكرين يسهمون في إعادة تصميم مستقبل الخدمات وتحسين حياة المجتمع.

وقالت هدى الهاشمي إن إطلاق مبادرة عروض الابتكار، يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات في تحفيز المبتكرين وتعميم وترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل، من خلال الاستثمار في العقول الإبداعية والمبتكرة، ودعم الأفكار والمشاريع التي تسهم في تحقيق أثر مجتمعي إيجابي، كما تتيح الفرصة للمبتكرين لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم التطويرية ليتـــم اعتمادها وتطبيقها مـــن قبـــل الجهـــات والمؤسسات لتوسيع نطاق مشاريعهم والاستفادة منها في إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات لتعزيز الجاهزية للمستقبل.

كما ستتاح الفرصة أمام الفائزين للالتحاق بمسرعات صندوق محمد بن راشد للابتكار في الشركات الناشئة الذي تم تصميمه لتعزيز الأعمال وتطوير مهارات ريادة الأعمال، وتسهيل التواصل مع نخبة من أبرز الخبراء، وسيحظى الفائزون بفرصة الحصول على تمويل لمشروعاتهم من صندوق محمد بن راشد للابتكار.

ويبحث مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار احتياجات المبتكرين ويقدّم خدماته لهم لمساعدتهم على تسريع نمو أعمالهم حيث يستمر البرنامج على مدار 6 أسابيع لدعم الإبداع ومساعدة المبتكرين على رسم ملامح مشاريعهم المستقبلية بمساعدة نخبة من خبراء الصناعة، وتتضمن الخدمات والمميزات التي يحصل عليها المبتكرون من خلال البرنامج مجموعة من المواضيع التي تشمل استكشاف الشركات والأسواق، واستراتيجية السوق المستهدفة، والتمويل، وتطوير الشركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز