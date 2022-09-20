عبدالله بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الأزمات الدولية" في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة كومفورت ايرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ، وعددا من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم كافة الجهود العالمية المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتلبية تطلعات وآمال الشعوب إلى مستقبل مزدهر.

وأشار سموه إلى أن التحديات التي تواجه العالم أجمع اليوم تعكس أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها والسعي نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات .. مشيدا بجهود مجموعة الأزمات الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

من جانبها أشادت سعادة كومفورت ايرو بمبادرات دولة الإمارات الإنسانية البارزة في العالم وحرصها على دعم جهود المجتمع الدولي لصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء .. معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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