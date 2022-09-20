«كهرباء دبي» تعتزم بناء نظام مستدام صفري الانبعاثات لتحلية المياه

المصدر: دبي- البيان

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وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية شراكة مع شركة "ديسولينيتر بي في" (Desolenator, BV) الهولندية الناشئة، لبناء نظام مستدام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه بالاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية الحرارية. ويهدف التصميم المبتكر إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% وتقليل تكلفة إنتاج مياه الشرب لأقل من 2 سنت أمريكي للتر الواحد.

وفي إطار الاتفاقية، تم تركيب محطة تجريبية لتحلية المياه في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,000 لتر يومياً من مياه الشرب. ويأتي هذا التعاون ضمن مشاركة الهيئة في برنامج "مسرعات دبي للمستقبل"، أحد مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، والذي يعد أكبر برنامج لمسرعات الأعمال على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حالياً 490 مليون جالون يومياً، ووفقاً لاستراتيجية الهيئة، فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه."

وأشار معالي الطاير، إلى أن التعاون مع شركة "ديسولينيتر" لبناء نظام مستدام صفري الانبعاثات لتحلية وتنقية المياه، ينسجم مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المتواصلة لإيجاد حلول استباقية رائدة مستدامة ومبتكرة لتحلية المياه، حيث تتضمن هذه الجهود عقد شراكات مع الشركات الناشئة التي تركز على البحث والتطوير لتوفير مياه الشرب باستخدام حلول مبتكرة ومستدامة، وتوفر الهيئة خبراتها الفنية لتقييم وتحليل فرص البحث والتطوير الجديدة. كما تدعم الشراكة مع "ديسولينيتر" مساعي الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأثنى معالي الطاير على دور برنامج "مسرعات دبي للمستقبل" في دعم الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص لاستشراف وصنع المستقبل، ولفت معاليه إلى أن الهيئة تشجع الشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة في قطاعي الطاقة والمياه، في إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، واستراتيجيتها لدعم الابتكار كنهج استشرافي لتطوير حلول فعالة تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورفد الجهود العالمية لمواجهة آثار التغير المناخي والحد من الاحتباس الحراري.

بدوره، قال ويليام يانسن، المدير التنفيذي لشركة ديسولينيتر: "يسعدنا التعاون المثمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي كانت شريكاً رائعاً في دعم ونشر هذه التقنية، بما يسهم في جهود دعم مواجهة أزمة المياه والمناخ العالمية. وقد أظهرت الهيئة رؤية ودعماً يمثلان نموذجاً رائعاً للعالم، ونتطلع في المستقبل إلى أشكال جديدة من هذا التعاون مع الشركات والمبتكرين، حيث تحرص "ديسولينيتر" على بناء شراكات تدعم التفكير المستقبلي."

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