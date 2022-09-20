اعتماد "3 منتسبين" لشرطة أبوظبي كمخترعين دوليين

المصدر: البيان

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اعتمد الاتحاد الدولي للمخترعين "IFIA" عضوية 3 من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت مسمى مخترع، ويأتي ذلك اعترافًا من الاتحاد الدولي للمخترعين باختراعات منتسبي شرطة أبوظبي وفقًا لمعايير المنظمات العالمية لبراءات الاختراع، ويذكر أن مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي يقوم دوريًا بعقد سلسلة من الورش الافتراضية التعريفية لمنتسبيها حول خدمات الملكية الفكرية وكيفية الحصول على مسمى مخترع دوليًا.

وأكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، سعي شرطة أبوظبي لتحقيق أولوية الريادة المؤسسية عبر الهدف الاستراتيجي المتمثل في "ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل" من خلال دعم ورعاية المبدعين والمبتكرين من كافة الفئات وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لتطوير الابتكارات ذات القيمة المضافة في العمل الشرطي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مما يساهم في تطوير منظومة الملكية الفكرية وبيئة الابتكار والاختراع في دولة الإمارات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة وعضوية دولة الإمارات الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين "IFIA"لتحقيق أهداف ومبادئ الخمسين ودعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة.

وأوضح العميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي إلى التزام شرطة أبوظبي بتوفير الدعم والتحفيز اللازم لكافة المنتسبين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وقدراتهم الابتكارية وصولًا إلى تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم الشرطية، للإسهام في بناء القدرات والمعارف التي من شأنها تعزيز أمن وأمان مجتمع دولة الإمارات.

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