عبدالله بن زايد يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية الهند وفرنسا في نيويورك

المصدر: وام

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عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعا ثلاثيا مع معالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

جرى خلال الاجتماع - الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم جهود الدول الثلاث لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما بحث سموه مع معالي كاثرين كولونا ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي وسبل تعزيز الجهود العالمية لمكافحته خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

وناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية ومنها أمن الطاقة والغذاء.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاجتماع - أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات مميزة وشراكة استراتيجية مثمرة مع الهند وفرنسا، مشيرا إلى أن الدول الثلاث لديهم رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق النمو المستدام في مجتمعاتهم بما يحقق الازدهار والرخاء لشعوبهم.

من جانبهما أكد معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة ومعالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا على أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات على الصعدة كافة.

حضر اللقاء.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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