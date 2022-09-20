رئيس الدولة ومحمد بن راشد يهنئان رئيسة النيبال بذكرى يوم الدستور

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شير بهادور ديوبا رئيس وزراء نيبال.

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