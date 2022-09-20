استعدادات مكثفة لـ«أبوظبي للصيد»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يشهد نادي صقاري الإمارات استعدادات تنظيمية ولوجستية وإعلامية مكثفة لانطلاقة مميزة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في عامه العشرين، والذي رسّخ مكانته الإقليمية والدولية بقوة.

ومن المتوقع أن تكون الدورة المنتظرة أكبر من حيث مشاركة العارضين والدول والمساحة والفعاليات وتشهد العديد من المنتجات والابتكارات والعروض التراثية الحية التي تلبي طموحات الجمهور الواسع للحدث، الذي شهد ما يزيد على 1750000 زائر منذ دورته الأولى في 2003 من أكثر من 120 جنسية من محبي الصقارة والصيد والفروسية والرياضات التراثية، وعشاق الرحلات والتخييم والسفاري.

وفي هذا الصدد، تعقد اللجنة العليا المنظمة للمعرض مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء في فندق ريتز كارلتون-أبوظبي للكشف عن الأنشطة الغنية والجديدة ضمن برنامج فعاليات الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا وأحد أهم الأحداث المتخصصة بهذا المضمار على مستوى العالم، والذي يقام للمرة الثانية على مدى 7 أيام بمشاركة واسعة غير مسبوقة من قبل العارضين والدول.

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