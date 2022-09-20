علاقات تاريخية استراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في ديوان وزارة الدفاع، أمس، هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي، والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة للدولة.

حضر اللقاء.. الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط الوزارة.

ورحب معالي البواردي بوزير الدفاع الماليزي، واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي على العلاقات الإماراتية - الماليزية التاريخية والاستراتيجية المتميزة، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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