محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في قصر الوطن، أمس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء.. متمنياً لهم التوفيق في العمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم الشقيقة والصديقة إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة، والعمل من أجل التنمية والرخاء للشعوب، بجانب دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبهم نقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحيات رؤساء دولهم وقادتها، وأمنياتهم الصادقة لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وعبر السفراء الجدد عن سعادتهم بالعمل في دولة الإمارات، وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات. حضر مراسم تسلم أوراق اعتماد السفراء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وشملت قائمة السفراء الجديد الذين تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أوراق اعتمادهم، كلاً من.. فيرناندو فيجيرينهاس، سفير جمهورية البرتغال، ويعقوب كاسبر سلاويك، سفير جمهورية بولندا، وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا، وعبد العزيز أكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان، وتشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، وأنتونيس اليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان، وعبد الرحمن أحمد خالد شرفي، سفير جمهورية السودان، وبوغدان أوكتافيان باديكا، سفير جمهورية رومانيا، وخوسيه أغويرو أفيلا، سفير جمهورية الباراغواي، وقرنق قرنق دينج، سفير جمهورية جنوب السودان، ودمترو سينيك، سفير جمهورية أوكرانيا، وباتريسيو ديازبروغتون، سفير جمهورية تشيلي، وناتاليا المنصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا، وألكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا، وسيفيسو ملاندوفو، سفير مملكة إي سواتيني، وأليسون ميلثون، سفير جمهورية إيرلندا، وأندرس بيارن هانسن، سفير مملكة الدنمارك، وويلي ألبيرتو، سفير جمهورية غواتيمالا، وماري نجيكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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