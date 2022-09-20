100 جهة مشاركة في «رؤية الإمارات للوظائف» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022 بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة تتطلع بدورها للتواصل مع الشباب الإماراتي، ويقدم المعرض منصة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل لتمكين الشباب الإماراتي.

وتقام الدورة الـ21 من المعرض خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجاري، وسيشهد المعرض سلسلة من المناقشات المهمة، والعروض المباشرة، وورش العمل التفاعلية، والمسابقات، وغيرها من التجارب النوعية والتي تشمل فعالية «Project You»، والتي تقدم للحضور سلسلة من ورش العمل لتطوير مهاراتهم، وفعالية «مبرمجي المستقبل»، وهو معسكر تدريبي خاص بالبرمجة وينعقد لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع أكاديمية أسترولابس، ومسابقة «التصميم المستدام» والتي تُقام بالتعاون مع إيكيا.

وسيحظى المعرض في هذا العام بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرائدة مثل «لينكد إن» والتي ستزود الشباب الإماراتي بمهارات التطوير المهني، مثل كيفية تحسين سيرتهم الذاتية، كما ستقدم لهم نصائح لإجراء مقابلات عمل ناجحة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض لهذا العام آلاف الزوار من المواطنين الإماراتيين.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة في المعرض مجموعة من الشركات المرموقة، منها مجموعة طيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وأكسنتشر الشرق الأوسط، والعديد من الشركات الرائدة.

وتُقام دورة 2022 من المعرض تحت شعار «كُن»، لتشجيع الشباب الإماراتي على التحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، واكتشاف فرص وظيفية جديدة.

تمكين

وتشرف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، في دورته الحادية والعشرين وتحمل المنصة شعار «مواهب المستقبل».

ويشارك مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي ضمن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وإلى جانبه عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم، وإلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على الارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالعلوم والمعارف اللازمة، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه إن قيادة دولة الإمارات تحرص أشد الحرص على رعاية الموهوبين في جميع المجالات، وتقدم لهم كل ما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم، مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات، واستقطاب أفضل الخبرات إلى دبي بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمواهب.

مهارات

وأوضح معالي رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أن الدائرة تحرص على توفير قاعدة مهارات قوية ومستدامة تلبي تطلعات إمارة دبي المستقبلية، وذلك في ضوء توجه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها ودورها باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، وفي هذا الإطار فقد أطلقت الدائرة العديد من المبادرات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف بناء قدرات المواطنين وتأهيلهم للوظائف النوعية، والتخصصات النادرة والمهمة في القطاع الحكومي.

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