شرطة دبي تستقطب الكفاءات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب.

وبيّن أن مشاركة شرطة دبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهاً إلى أن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي متاح حضورياً وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

بدوره، أوضح المقدم حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تحرص على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول، من عسكريين ومدنيين ومتخصصين، والبحث عن المبدعين من أبناء الوطن الطموحين.

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