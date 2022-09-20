«دوكاب» تعزز الفرص التدريبية

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت مجموعة «دوكاب»، إحدى أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات، عن مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وتوفيرها عدداً من الفرص التدريبية الرائدة في المجال الصناعي، انسجاماً مع التوجهات الطموحة في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها، وتطويرها بما يتناسب والرؤى والاستراتيجيات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية، والمضي قدماً نحو الريادة والتميز.

وتسعى دوكاب من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب وتعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة، التي تسمح لها بالتميز والإبداع لاسيما في تخصصات الصناعة والهندسة الإلكترونية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية، فضلاً عن الوظائف الإدارية والتنفيذية. وتتوافق هذه المشاركة مع رؤية المجموعة وأهدافها في الاستثمار في الطاقات الشابة الواعدة وتمكينها من المساهمة الفاعلة عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية يقف عليها مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرة تمكنهم من الحصول على وظائف والتدرج للوصول إلى مناصب قيادية في المجموعة.

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