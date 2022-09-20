سيف الشامسي يكرم عناصر في المباحث الجنائية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، عدداً من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، بحضور العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد عمر أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد فيصل بن نصار، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وذلك تقديراً لجهودهم الميدانية المتميزة التي تمثلت في التصدي والقبض على عدد من المطلوبين والخارجين على القانون من خلال عملية ضبط نوعية.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي إن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على تحفيز المتميزين من أفرادها الذين يؤدون واجباتهم بكل تفانٍ وإخلاص في مختلف ميادين العمل، لا سيما المجالات الضبطية التي تتطلب التعامل بمهنية ودقة بالغتين مع الحوادث، وسرعة الاستجابة حيالها، وإلقاء القبض على الخارجين على القانون بسرعة ومهارة؛ الأمر الذي يعكس الخبرة والكفاءة المهنية للكوادر الشرطية.

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