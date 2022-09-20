شرطة أبوظبي تنظم ورشة حول «أدوار الشركاء في منظومة الاستجابة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نفذت مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي ورشة عمل بقاعة الشيخ مبارك بن محمد في شرطة أبوظبي، لجميع الجهات المشاركة في منظومة براكة بهدف التنسيق والتعاون حول الإجراءات المتبعة والتعريف بأدوار مختلف الجهات العملية أثناء تفعيل المنظومة.

وتأتي الورشة في إطار رفع كفاءة أعضاء منظومة الاستجابة للمحيط الخارجي لمحطة براكة للطاقة النووية ومتابعة خطة التدريبات والتمارين لعام 2022، وشارك بالورشة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي «قائد الحدث» من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة البيئة وشركة «نواة للطاقة».

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