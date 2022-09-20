شراكة استراتيجية بين أكاديمية ربدان وجامعة الدفاع الإندونيسية

المصدر: سنتول - وام

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وقعت أكاديمية ربدان وجامعة الدفاع الإندونيسية «RIDU» مذكرة تفاهم، في سنتول، بإندونيسيا، بحضور فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، وذلك بهدف تدشين التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية والمهنية ضمن قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتنص مذكرة تفاهم على تبادل المعلومات والخبرات والتجارب رفيعة المستوى، والتعاون في مجالات البحث والتطوير المشترك، وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية ذات الصلة بالدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز بناء القدرات متعددة التخصصات في إطار شراكة مثمرة ورائدة بين الطرفين. وتسهم المبادرة في تنفيذ برامج التبادل الطلابي المشتركة بما يمكن الطلاب من كلا الجانبين من الانخراط في منظومة تعليمية جديدة مع مدرسين وزملاء آخرين، بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

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