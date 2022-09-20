فريق العمل الإسكاني الإماراتي السعودي يبحث التعاون

المصدر: دبي - البيان

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عقد فريق العمل الإسكاني الإماراتي السعودي اجتماعه للعام 2022، في مدينة الرياض، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومتابعة سير العمل بتنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وخطط العمل المستقبلية المرتبطة بقطاع الإسكان، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، والسعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري لمواطني البلدين الشقيقين. وقد ترأس وفد دولة الإمارات، المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، فيما ترأس الجانب السعودي عبد الله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد المهندس محمد المنصوري حرص دولة الإمارات على استدامة العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل المثمر والبناء في قطاع الإسكان، بما يعزز مكانة البلدين الشقيقين وريادتهما العالمية في هذا القطاع الحيوي الداعم للتنمية المستدامة، والازدهار والاستقرار الأسري وجودة الحياة.

ولفت إلى الدور الحيوي لهذه الاجتماعات في بلورة رؤية مشتركة بين البلدين وتعزيز الشراكة لتحقيق نتائج ملموسة.

وقال: إن الإسكان المستدام الذي يهدف إلى تحقيق ما يلبي توقعات وآمال مواطنينا، هو غايتنا ويعتبر قضية محورية تستحق تضافر الجهود كافة والتعاون المشترك، لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع، لتعزيز التعاون الفعّال ودعم خطط العمل المستقبلية الطموحة، القادرة على نقل قطاع الإسكان، إلى مستويات متقدمة، والمضي به نحو مستقبل واعد يحقق التنمية المستدامة ورفاه الشعبين الشقيقين.

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