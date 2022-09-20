ضبط 1194 سلعة مقلدة في دبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، نجاح قسم حماية المستهلك في ضبط ومصادرة 1194 سلعة مقلدة ومغشوشة تضمنت قطع غيار سيارات من فلاتر زيت وهواء خلال 8 أشهر من العام الجاري، مشيراً إلى تنفيذ القسم 42 جولة تفتيشية مفاجئة على المنشآت ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، نتج عنها إنذار 21 منشأة وتحرير 11 مخالفة في حق أصحاب الأنشطة التجارية، حيث تضمنت أغلبيتها الغش التجاري وبيع سلع مقلدة ومغشوشة، وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، والامتناع عن إصدار فواتير الشراء للعميل، بالإضافة إلى عمل تنزيلات من دون تصريح صادر من البلدية.

ولفت اليماحي إلى أن حماية المستهلكين حريصة على مكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق، منوهاً بأهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور، إضافة إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية.

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