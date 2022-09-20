«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة الريادة في تصميمات «لييد» للمباني المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت هيئة البيئة-أبوظبي بجائزة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «لييد» (العمليات والصيانة) الإصدار 4.1، التي يقدمها المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وهو يعتبر نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم. وقد منحت الهيئة هذه الشهادة تقديراً لجهودها المتميزة في إدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة، ولتطبيقها معايير الاستدامة في ثلاث من منشآتها.

كما حصلت الهيئة على شهادة «لييد» البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة في العمليات والصيانة عن مقرها الرئيسي في أبوظبي مبنى المعمورة، وعن محمية الوثبة للأراضي الرطبة، في حين حصلت مكاتب هيئة البيئة-أبوظبي في مدينة العين على شهادة «لييد» الذهبية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة في العمليات والصيانة. وقد أشاد المجلس الأمريكي للمباني الخضراء بإدارة هيئة البيئة-أبوظبي المستدامة للمرافق وريادتها في مجال الطاقة والتصميم البيئي.

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