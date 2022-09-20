الشركات البولندية تستعرض الحلول البيئية المستدامة في «ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت شركة «إم كيه بيزنس لينك» بالتعاون مع وزارة المناخ والبيئة البولندية وغرفة التجارة البولندية، العديد من الشركات المبتكرة هذا العام، لاستعراض حلولها المستدامة الفريدة من نوعها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022 ضمن الجناح البولندي رقم (6-B-5)، حيث تعد بولندا من الدول الرائدة في مجال التقنيات الخضراء.

نجاح

وفي معرض حديثها عن نجاح معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، قالت ماوغورتزاتا بانيك كاسيسكا، الرئيسة التنفيذية لشركة «إم كيه بيزنس لينك»: «بصفتنا الممثل الرسمي للشركات البولندية المشاركة في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، نعمل على الترويج للمعرض في بولندا ويتجلى هدفنا الرئيس في توسيع معرفة الشركات البولندية بالمعرض، وزيادة مشاركة الشركات البولندية، والإسهام في نمو المعارض التجارية وندعم مساعي شركائنا في دولة الإمارات لإيجاد أفضل الحلول لبناء علاقات تجارية مستقبلية مع الشركات البولندية». وفي دورة عام 2021 من المعرض، تعاونت شركة «إم كيه بيزنس لينك» مع ممثلين عن وزارة المناخ والبيئة البولندية و12 فائزاً ببرنامج جرين إيفو - مسرعات التقنيات الخضراء ونظمت الشركة ندوة خاصة على هامش المعرض تحت عنوان تعرف إلى شركات جرين إيفو - موردون موثوقون للحلول الذكية الصديقة للبيئة والتي أتاحت للشركات البولندية فرصة ممتازة لتقديم تقنياتها الخضراء المبتكرة.

فرصة

وشكل المعرض فرصة مهمة للشركات البولندية، وأتاح لها استكشاف واختبار السوق في دولة الإمارات من كثب وشكل هذا دافعاً للعديد من الشركات لاتخاذ قرار المشاركة في معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2022 وسيقدم العارضون البولنديون في المعرض باقة من الحلول المناسبة للتحديات الحالية، التي سبق أن حظيت باهتمام واسع من الشركات الأوروبية والعالمية.

على مدار أيام المعرض الثلاثة، يمكن للزوار لقاء ممثلين عن وزارة المناخ والبيئة البولندية بالإضافة إلى أبرز الشركات المتخصصة في التقنيات الخضراء الرائدة في بولندا.

جلسات

يشارك في اليوم الأول من معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية (27 سبتمبر الجاري)، وفد من وزارة المناخ والبيئة البولندية في سلسلة من الجلسات المتخصصة، لتسليط الضوء على أبرز الشركات البولندية العاملة في الطاقة الخضراء، وأهم مزايا مشروع «جرين ايفو» وتنطلق الجلسات عند الساعة 10:30 صباحاً في منطقة جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة في القاعة رقم 3.

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