95.3 % نسبة السعادة الوظيفية في إدارة إسعاد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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تفقَّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشُّرطة، رافقه فيها اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع معالي الفريق عبدالله المري على مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، التي تضمنت المؤشر الاستراتيجي الخاص بإسعاد المجتمع والذي حقق نسبة %93،6 العام الماضي وكان المستهدف %91، في حين حقق المؤشر نسبة %95،3 في السعادة الوظيفية للإدارة العامة في العام الماضي، و%95.8 في سعادة الشركاء، و%90.3 في رضا أعضاء نادي الضباط، و%93،3 في نسبة الرضا عن المبادرات المجتمعية، فضلاً عن تحقيق %93,9 في الرضا عن نشر المعلومات العام الماضي.

كما اطلع معالي الفريق المري على مؤشرات مركز التأهيل وتعزيز الجهوزية المتعلقة بنسبة الجهوزية البدنية لمرتب شرطة دبي، إضافة إلى إحصاءات المركز الذي أصدر 23 نشرة إلكترونية في العام الجاري استفاد منها 24 ألفاً و428 شخصاً، مقابل 38 نشرة إلكترونية في العام الماضي، وعقد 3 ورش عمل وقائية في العام الجاري استفاد منها 117 شخصاً، مقابل 3 ورش عمل وقائية في العام الماضي استفاد منها 195 شخصاً، ونظم 9 محاضرات توعية في العام الجاري استفاد منها 630 شخصاً، مقابل 5 محاضرات توعية في عام 2021 استفاد منها 281 شخصاً.

247 شريكاً

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح عن إحصاءات إدارة العلاقات المجتمعيَّة لعام 2021، إذا وقعت شرطة دبي 205 مذكرات مع الشركاء الذين وصل عددهم إلى 247 شريكاً بينهم 52 «شريكاً استراتيجياً»، و195 «شريكاً رئيساً» موزعين على العديد من المجالات منها الأمنية، والخدمية، والإدارية، والمرورية. وبلغ عدد المبادرات المجتمعيَّة 22 مبادرة، استفاد منها مليون و12 ألفاً و934 شخصاً، فيما شاركت شرطة دبي في 9 معارض في العام الجاري مقابل 7 معارض في عام 2021.

أمن وأمان

بلغ عدد الحملات التَّسويقيَّة 44 حملة في العام الجاري، مقابل 78 في عام 2021 إذ أسهمت تلك الحملات في تعزيز الأمن والأمان، وتطوير الأداء المؤسَّسي بكفاءة وفعالية، وتعزيز السّعادة وجودة الحياة، وتطوير رأس المال البشري بكفاءة وفعالية.

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