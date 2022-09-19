«لغة الدراما أم الأخبار؟».. سؤال تطرحه دورة «الاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة - البيان

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تناقش فعاليات الدورة الـ 11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 28 - 29 سبتمبر الجاري، دور اللغة في إيجاد أرضية مشتركة للتواصل بين الشعوب، والتعريف بالهوية الثقافية والحضارية لها، سواء جاءت في صورة سرد قصصي مكتوب، أو عبر إنتاج درامي يؤدي رسائل غير مباشرة، ذات تأثير يفوق المعلومات المباشرة التي يتلقاها الجمهور عبر نشرات الأخبار ووسائل الإعلام التقليدية.

ويلتقي عدد من الإعلاميين ونجوم الفن في جلسة حوارية بعنوان «الدراما ما بين البناء الفكري واللغوي»، تستضيف كلاً من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصري، والفنانة أسمهان توفيق، والمخرج المصري بيتر ميمي.

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