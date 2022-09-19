رئيس الدولة يستقبل وزير دفاع ماليزيا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هشام الدين حسين، وزير دفاع مملكة ماليزيا الصديقة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بوزير الدفاع الماليزي الذي نقل إلى سموه تحيات السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، وإسماعيل صبري يعقوب، رئيس الوزراء الماليزي، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمَّله سموه أطيب تحياته إلى ملك ماليزيا ورئيس وزرائه وتمنياته الصادقة لماليزيا وشعبها بدوام التطور والتقدم والرخاء.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ووزير الدفاع الماليزي تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق للوزير الماليزي.

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