«الإمارات للخدمات الصحية» تسلط الضوء على مأمونية الدواء

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عدداً من الأنشطة والفعاليات احتفالاً باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يصادف 17 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار «الدواء دون أضرار»، مع التركيز على موضوع مأمونية الدواء.

وهدف الاحتفال الذي شارك به عدد من المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، إلى توعية الفئات المستهدفة بأهمية مأمونية الدواء، وتعزيز جميع جوانب سلامة المرضى، وتحديد المجالات ذات الأولوية، للتركيز عليها في منظومة عمل المؤسسة، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع الإماراتي، والدفع قدماً نحو تقديم خدمات طبية نوعية ذات جودة عالية، وتحسين تجربة المريض العلاجية في جميع مراحلها، وإشراك مقدمي الرعاية الصحية في ذلك.

ونظمت المؤسسة عدداً من الفعاليات والأنشطة، منها ندوة علمية استضافت فيها متحدثين خارجيين ونخبة من موظفي المؤسسة والمتخصصين، ناقشت فيها دور الرعاية الصحية والمستشفيات في تعزيز مأمونية الدواء ومناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال. وشاركت المؤسسة بأحد أكبر المشاريع التي قامت بها المؤسسة لتعزيز مأمونية في استخدام التطعيمات في المدارس.

كما نظمت المؤسسة فعالية إضاءة برواز دبي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية باللون البرتقالي، ضمن جهودها الحثيثة في زيادة وعي المجتمع بأهمية سلامة المرضى.

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