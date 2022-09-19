منظمة ²/ISC/ العالمية تمنح رئيس مجلس الأمن السيبراني جائزة الإنجاز العالمية للعام 2022

المصدر: وام

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منحت منظمة ²/ISC/ العالمية للأمن السيبراني سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات جائزة الإنجاز العالمية "فئة الاحتراف الحكومي" للعام 2022 عن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك تقديراً لمساهمته ودوره في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني عالمياً وتحسين قدراتها الوطنية للأمن السيبراني.

وجاءت الجائزة التي تعد الأعلى في مجال الأمن السيبراني تتويجا لجهود دولة الإمارات ومكانتها العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ونجاحها في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي لتحسين الدفاع السيبراني الوطني وآليات الاستجابة إضافة إلى إطلاق مبادرة "بناء القدرات السيبرانية الوطنية" وهو برنامج متعدد الجوانب يحسن قدرات الإمارات الوطنية على الصمود السيبراني ومواجهة الاختراقات والتهديدات المحتملة وفق أحدث الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي إن هذا الإنجاز العالمي يعد نتيجة حتمية للتوجيهات والرؤى السديدة للقيادة الرشيدة إضافة إلى تعاون جميع فرق العمل الوطنية والذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف أن الإمارات لديها استراتيجية واضحة للأمن السيبراني تهدف إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّن الشركات من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع إماراتي رقمي آمن وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف وهو ما نعمل على تطويره من خلال تعزيز الشركات الدولية وتطوير المهارات الوطنية واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية المتخصصة بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع الجهود الوطنية في مجال الامن السيبراني إلى مراحل متقدمة.

منظمة ²/ISC/ العالمية تمنح رئيس مجلس الأمن السيبراني جائزة الإنجاز العالمية للعام 2022https://t.co/rfFxL0UwoP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PB4KhwWrAw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2022

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