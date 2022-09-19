شرطة الشارقة تعثر على "الفتاة المتغيبة" التي خرجت من منزل ذويها بإرادتها

المصدر: البيان

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تمكنت فرق البحث والتحريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من العثور على "الفتاة المتغيبة"، التي تم تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باختطافها، وتبين من التحقيقات بأن الفتاة خرجت بإرادتها من المنزل.

وقال العقيد عمر أحمد بو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: "إن الإدارة فور تلقيها البلاغ، تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري المكثف، وبناءً عليه تم تحديد موقع الفتاة المفقودة والعثور عليها، وهي بصحة جيدة، ومن خلال التحقيقات اتضح أن الفتاة قد خرجت من المنزل بإرادتها إثر خلافات أسرية، وجاري استكمال الإجراءات في هذا الشأن".

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد المجتمع، إلى عدم تداول الشائعات غير الدقيقة، ونشرها ما قد يتسبب في حالة إرباك لدى أفراد المجتمع وعليهم تقصي الحقائق والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن شرطة الشارقة حريصة على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.

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