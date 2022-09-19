"طرق دبي" تتيح فرص عمل للكفاءات الوطنية الشابة

المصدر: البيان

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تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم غد الثلاثاء في الدورة الحادية والعشرين من معرض (رؤية الإمارات للوظائف – بمنظور جديد 2022) الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 20 من سبتمبر الجاري وتستمر حتى الـ 22 منه في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة.

وتفصيلاً، قال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات: "نسعى في دورة هذا العام من معرض رؤية الإمارات للوظائف – بمنظور جديد إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة من خلال باقة متنوّعةٍ من فرص العمل في تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، المرونة المؤسسية، تحليل البيانات بالإضافة إلى التخصصات الهندسية المختلفة والوظائف القيادية، التي تحرص الهيئة على استقطابها في هذا الحدث السنوي المهم."

وأوضح الأكرف أن المعرض يُمَثِّلُ منصّة للتواصل بين المواهب الوطنية الشابة من الباحثين عن فرص عمل وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية بهدف إعداد وتوظيف كوادر إماراتية شابة تتطلّعُ إلى التميز وتحقيق النجاح في تخصصات العمل المتنوعة.

وأضاف الأكرف قائلاً:" تحرص الهيئة على تعزيز استراتيجية توطين الوظائف واستقطاب المواهب الوطنية من الباحثين عن العمل والراغبين في تطوير مسيرتهم العملية، ونتيح لزوار منصة الهيئة التقدم إلى الوظائف المطروحة في الهيئة في مختلف التخصصات مباشرة من خلال منصة الهيئة في المعرض."



وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف – بمنظر جديد بشكل مستمر لاستقطاب المواهب الإماراتية الشابة من خريجي الجامعات والكليات ومن مختلف التخصصات والدرجات العلمية بالإضافة لأصحاب الخبرات والكفاءات، كما تركز الهيئة على دعم التوطين وتوفير بيئة العمل الإيجابية والجاذبة للكوادر الإماراتية من الجنسين للعمل في المجالات الإدارية والإشرافية والتشغيلية والتقنية.

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