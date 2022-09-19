بدء توزيع 23 ألف بطاقة إسعاد للمواطنين في دبي

المصدر: البيان

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ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وضمن جهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تم إصدار وبدء توزيع أكثر من 23 ألف بطاقة "إسعاد" لكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل من المواطنين في دبي.

وقال عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: أصدرنا بطاقات "إسعاد" لكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل، انطلاقاً من الجهود المتواصلة لتلبية احتياجاتهم وتعزيز الاستقرار الأسري، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن الهيئة باشرت بتوزيع بطاقات "إسعاد" على المواطنين تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد الرامية إلى دعم كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل وتوفير مختلف مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

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