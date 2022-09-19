عبدالله بن زايد: تعاون متميز بين الإمارات وإسرائيل في القطاع التعليمي والبحثي والتقني

المصدر: تل أبيب - وام

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زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس جامعة تكنيون أقدم جامعات دولة إسرائيل وإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم.

ابتكار

وقام سموه بجولة في أرجاء الجامعة واطلع على أقسامها المختلفة ومنظومتها التعليمية التي ترتكز بشكل رئيسي على تحفيز الابتكار والاقتصاد المعرفي لدى الأجيال الناشئة.

وتعرف سموه على ما تضمه الجامعة من معاهد ومراكز بحثية متقدمة ومختبرات تقنية تسهم في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة لقيادة دفة التنمية والازدهار المستدام في القطاعات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتعاونان بشكل متميز في القطاع التعليمي والبحثي والتقني وهناك فرص واعدة لتعزيز هذا التعاون وتطويره خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بجهود البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأشار سموه إلى أن جامعة تكنيون تعد نموذجاً عالمياً رائداً لأهمية تعزيز الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي باعتباره قاطرة نمو المجتمعات، لافتا إلى أن هذه الجامعة العريقة حققت إنجازات عالمية رائدة وساهمت بدور بارز في مسيرة التنمية بدولة إسرائيل عبر رفد قطاعات العمل بالكوادر المؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

مرافقون

رافق سموه خلال الزيارة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة ومحمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

لقاء

إلى ذلك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي موشيه غافني عضو الكنيست الإسرائيلي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل بحث مسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى النمو المستمر في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين مشيداً بمبادرة الكنيست بتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات.

من جانبه رحب موشيه غافني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق مؤكداً أهمية هذه الزيارة التاريخية في تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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